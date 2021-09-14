Татарстан парафировал соглашение с Минприроды РФ на 6,4 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Правительство Татарстана заключило с Минприроды РФ парафированное соглашение о предоставлении субсидии на ликвидацию двух крупных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волги. Об этом сообщил заместитель министра экологии Егор Тарнавский на заседании комитета Госсовета РТ по экологии.

По его словам, соглашение предусматривает выделение федеральных субсидий на 5,2 млрд рублей при общей стоимости программы в 6,4 млрд рублей. Договоренности были достигнуты между президентом РТ Рустамом Миннихановым и главой Минприроды РФ Александром Козловым, а документально были закреплены в конце августа, уточнил Егор Тарнавский.

Программа ликвидации объектов накопленного экологического вреда предусматривает демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища на общую сумму 930,5 млн рублей (АО «РИТЭК» выделяет размере 200 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org

Но самым крупным объектом является рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений города Казани стоимостью 7,4 млрд рублей. В настоящее время проводится работа с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по привлечению средств федерального бюджета на ликвидацию этих объектов. Программа рассчитана до 2024 года.

Луиза Игнатьева