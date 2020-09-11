Виктор Кашшаи провел лекцию для тренеров и игроков «Рубина»
Руководитель Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи встретился с тренерами и игроками «Рубина».
На встрече, прошедшей на территории базы казанского клуба, провел двухчасовую лекцию о последних изменениях в правилах игры и современных тенденциях в трактовках различных ситуаций.
Кашшаи наглядно разобрал некоторые спорные игровые моменты из матчей РПЛ и других чемпионатов.
Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий публично раскритиковал работу судей РПЛ после поражения от московского «Локомотива».СпортФутбол Татарстан
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