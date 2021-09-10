В Татарстане появится технопарк для развития анимационной индустрии

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане появится технопарк для развития анимационной индустрии. Об этом сообщила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор «Ассоциации анимационного кино» Ирина Мастусова.

Такие технопарки планируют создать также в Башкирии, Перми, Красноярске, Калининграде, Хабаровске и Новосибирске. В общей сложности они должны появиться в 10 регионах России.

Мастусова рассказала, что субъекты сами направляют большое количество запросов из регионов по поводу создания технопарков для развития анимационный индустрии, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани «Союзмультфильм» откроет парк развлечений. Он расположится на территории стадиона «Ак Барс Арена». 1 сентября там открылась школа анимации. Впоследствии она станет частью мультимедийного центра «Союзмультпарк».



Татьяна Демина