В Казани ограничат движение по улице Щапова для транспорта и пешеходов

В Казани временно закроют для транспорта и пешеходов участок улицы Щапова возле здания №37. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 23.00 11 сентября до 4.30 12 сентября движение приостановят по проезжей части, а с 13 по 21 сентября закроют проход по тротуару.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничения связаны с проведением работ по перекладке тепловых сетей.

Напомним, с 3 по 27 сентября по улице Щапова временно ограничили движение возле дома №8/9.