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В Казани временно ограничат движение по улице Щапова в сентябре

10:14, 29.07.2021
В Казани временно ограничат движение по улице Щапова в сентябре
Фото: Максим Платонов

В Казани частично ограничат движение по улице Щапова в сентябре. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии №28.

С 3 по 27 сентября временно ограничат движение возле дома №8/9 по улице Щапова.

Отмечается, что на участке будет вестись строительство кабельной канализации.

Фото: скриншот

В Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Сибгата Хакима. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани. Ограничение движение будет действовать с 1 по 17 августа.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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