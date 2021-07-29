В Казани временно ограничат движение по улице Щапова в сентябре
В Казани частично ограничат движение по улице Щапова в сентябре. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии №28.
С 3 по 27 сентября временно ограничат движение возле дома №8/9 по улице Щапова.
Отмечается, что на участке будет вестись строительство кабельной канализации.
В Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Сибгата Хакима. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани. Ограничение движение будет действовать с 1 по 17 августа.
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