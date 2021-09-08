В Казани на улице Академика Арбузова КАМАЗ въехал в трамвай — у большегруза отказали тормоза

В Казани сегодня на подъеме с улицы Академика Арбузова к остановке «Улица Халитова» в трамвай въехал КАМАЗ. Со слов водителя большегруза, у него отказали тормоза.

Пострадавших в результате инцидента нет. В результате столкновения у трамвая сошла с рельсов вторая тележка. Сейчас на месте ДТП ведутся восстановительные работы, сообщает telegram-канал МУП «Метроэлектротранс».

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 14:41 из-за двух аварии на ул. Академика Арбузова, начиная с проспекта Победы, образовалась пробка.

На прошлой неделе на полтора часа парализовало движение трамвая №5 и №5а на перекрестке улиц Шахиди — Чернышевского. Там водитель грузовика врезался в трамвай.