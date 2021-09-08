Ростуризм: стоимость отдыха в крупных российских городах ниже допандемийного уровня

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоимость отдыха в крупных российских городах с большим качественным номерным фондом на сегодняшний день ниже допандемийного 2019 года. Об этом сообщили в Ростуризме.

В ведомстве обратили внимание, что крупные города страны предлагают туристам различные акции и скидки. Кроме того, Ростуризм, ФАС и Роспотребнадзор регулярно мониторят цены на гостиничные услуги.

Зафиксированное Росстатом увеличение цен на отдых плановое, отметили в ведомстве. Оно объясняется подъемом спроса на высокие летние даты. Кроме того, август традиционно становится самым популярным месяцем у туристов. После этого пика осенью цены начинают снижаться, пишет ТАСС.

Напомним, Ростуризм выбрал Казань и Тюмень для старта программы чартеров по стране. Пилотная программа стартовала в прошлом году с чартеров в Бурятию, Мурманскую область, Алтай, Хакасию. Они пользовались огромной популярностью, так как субсидированные чартеры позволяли в 1,5-2 раза, а то и в 3 раза снижать стоимость полетов.



Татьяна Демина