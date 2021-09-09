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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и дождь

05:30, 09.09.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 9 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидается дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем местами порывы будут достигать 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +13..+15 градусов. В Казани ожидается от +12 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +11..+14 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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