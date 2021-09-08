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В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова

08:50, 08.09.2021
В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова
Фото: vk.com/ramzan

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

— Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Конкурс пройдет до 5 октября. Даудов отметил, что конкурс объявили в связи с «многочисленными обращениями» чеченцев, которые живут за рубежом.

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