Рогозин считает, что ученые из Самары готовы бросить вызов компании Илона Маска

Фото: Олег Тихонов (архив)

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверен, что самарские ученые могут конкурировать с компанией Илона Маска. «И если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, — это Самара», — заявил он.

Во время рабочей поездки на РКЦ «Прогресс» Рогозин отметил, что в Самаре для космической отрасли помогли воспитать целое поколение молодых ученых, конструкторов и инженеров, которые «не останавливаются на достигнутом». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В прошлом году Рогозин прокомментировал идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Маска: «Мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах».

В мае 2021 года Рогозин назвал выступление главы Маска перед российскими студентами несодержательным, но отметил, что относится с уважением к деятельности компании SpaceX и ее главе. «Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — прокомментировал глава «Роскосмоса».



Татьяна Демина