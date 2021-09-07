Талибы* намерены соблюдать международные правовые нормы, не противоречащие исламскому праву
Новое правительство талибов* в Афганистане планирует соблюдать международные правовые нормы, но в той части, в которой они не противоречат исламскому праву. Об этом сообщил их верховный лидер Хайбатулла Ахундзада.
«В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», — приводит заявление талибов* агентство Reuters.
Сегодня официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем— мулла Абдул Салам Ханафи.
Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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