Талибы* намерены соблюдать международные правовые нормы, не противоречащие исламскому праву

Новое правительство талибов* в Афганистане планирует соблюдать международные правовые нормы, но в той части, в которой они не противоречат исламскому праву. Об этом сообщил их верховный лидер Хайбатулла Ахундзада.

«В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», — приводит заявление талибов* агентство Reuters.

Сегодня официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем— мулла Абдул Салам Ханафи.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Татьяна Демина