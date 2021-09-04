СМИ: в Кабуле талибы* разогнали протестующих женщин при помощи слезоточивого газа

В Кабуле сегодня женщины пытались провести акцию протеста против ущемления их прав радикальным движением «Талибан»*. Против них талибы использовали слезоточивый газ.

Женщины собирались пройти к президентскому дворцу, сообщает местный телеканал Tolo News.

Фото: wikimedia.org

Афганские женщины уже не первый раз пытаются провести акцию протеста, требуя защиты своих прав и представительства в новом афганском правительстве. В пятницу они хотели провести митинг с призывом талибов* утвердить их право на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана.

Представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявлял, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Они смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но только в качестве помощниц.

Сегодня утром СМИ сообщили, что в Кабуле в результате стрельбы в воздух погибли по меньшей мере 17 человек, 41 — ранен.



Талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Новые власти уже заявляли о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.