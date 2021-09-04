В результате стрельбы в воздух в Кабуле погибли 17 человек

В Кабуле в результате стрельбы в воздух погибли по меньшей мере 17 человек, 41 человек оказался ранен.



«Служба скорой помощи в Кабуле сообщила, что 17 убитых, а также 41 пострадавший были доставлены в медицинское учреждение с ранениями, полученными в результате стрельбы в воздух ночью в городе», — приводит RT сообщение TOLOnews.

По мере поступления информации из других городов количество пострадавших может увеличиться.

Накануне сообщалось, что в нескольких инцидентах во время стрельбы в воздух боевиками движения «Талибан»* при праздновании захвата провинции Панджшер погибли семь человек, пострадали четверо. Представители национального сопротивления в регионе опровергали информацию об установлении талибами контроля над провинцией.

В «Талибане»* после сообщений о выстрелах заявили, что боевиков, стреляющих в воздух в городах, будут привлекать к ответственности.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Маргарита Головатенко