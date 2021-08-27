Участники форума «Сообщество» в Саранске обсудили создание возможностей для самореализации

Третий в этом году форум активных граждан впервые проходил в столице Республики Мордовия. Форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ в Приволжском федеральном округе, состоялся 24 и 25 августа в Саранске. На мероприятие зарегистрировалось более 750 человек из 45 регионов России.

Дискуссионные сессии «Сообщества» проходили в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. Пленарная сессия форума «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации» состоялась в Государственном музыкальном театре им. Яушева.

Эксперты и спикеры форума в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы, связанные с возможностями самореализации граждан при поддержке государства и социально ориентированного бизнеса. Круглые столы и панельные дискуссии «Сообщества» были посвящены самым различным аспектам понятия «социальный лифт» — как вовлечению молодежи в общественную деятельность и технологическое развитие регионов, так и поддержке сельхозпроизводителей, социальных предпринимателей и специалистов креативных индустрий.

На многих сессиях ставились вопросы общественного контроля — в реализации программ по укреплению межнационального единства и созданию доступной городской среды, в сферах школьного питания и наблюдения за голосованием на выборах разного уровня. Участники форума обсудили возможности развития межрегионального туризма в Приволжском федеральном округе и реализацию просветительской кампании «Я прививки не боюсь», инициированную в июле 2021 года Общественной палатой РФ в партнерстве с Российским Красным Крестом и НМИЦ профилактической медицины Минздрава России.

Открывая пленарное заседание, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что социальный лифт —не «волшебный механизм, попадая в который, ты нажимаешь на кнопку, и он возносит тебя на вершины социума». Успех невозможен без труда. Чтобы добиться профессиональных достижений и карьерных высот, необходимо много и упорно работать, прикладывать серьезные усилия. Но, помимо веры в собственные силы, для каждого, кто хочет реализовать свой потенциал, важна поддержка — эту роль и берут на себя социальные лифты. Конкурсы, олимпиады и другие проекты федерального и региональных уровней тоже представляют собой социальные лифты, которые государство выстраивает в помощь молодым и энергичным людям.

В рамках нулевого дня «Сообщества» члены Комиссий Общественной палаты РФ по традиции участвовали в общественной проверке инфраструктуры города, в котором проходит форум. В проверке участвовали представители общественных организаций и профильных ведомств. В ходе инспекции они посетили городские парки, спортивные и учебные заведения Саранска, строящиеся и ремонтируемые объекты ЖКХ и жилого фонда. Объектом их внимания также стала работа городского транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. По итогам дня эксперты отметили, что инфраструктура города оставила хорошее впечатление, потому что видно, что «все обустроено очень по-хозяйски и с любовью».

В первый день форума «Сообщество» состоялась общественная презентация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022—2026 годы. Республика активно участвует в национальных проектах «Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Повышение производительности труда», но эти механизмы не всегда приносят быстрый результат. Представленная на форуме программа социально-экономического развития должна дополнительно простимулировать экономику региона. За пять лет в ее реализацию будет вложено почти 5,814 млрд рублей, 86% этих средств выделяет федеральный бюджет, остальное на условиях софинансирования — бюджет республики. За это время планируется создать 2 184 рабочих места и увеличить налоговые поступления на 1,630 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что программа сможет привлечь в регион дополнительных инвесторов, и до нас доведут дополнительные меры поддержки, в том числе федеральные инструменты. В рамках программы планируется создание новых лабораторий, модернизация существующих фондов, докапитализация фонда развития промышленности, субсидирование процентной ставки по кредитам и лизинговым программам», — рассказал исполняющий обязанности министра экономики и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов.

В дни форума на первом этаже Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева работала выставка «Успешные социальные проекты Приволжского федерального округа». Пообщавшись с экспонентами, Лидия Михеева отметила качество представленных проектов: «Авторы вкладывают свои силы и энергию в помощь ближним, решение проблем экологии, сохранение национальных традиций. Многие из этих проектов могут и должны быть реализованы в других регионах нашей страны. Нам очень хотелось бы, чтобы об этих искренних людях узнала вся страна», — заявила секретарь Общественной палаты РФ.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Задача форума — выявлять лучшие практики гражданской активности, активизировать развитие гражданского общества в стране и регионах. Актуальные проблемы федерального масштаба рассматриваются на окружных форумах через призму опыта одного субъекта РФ.

По итогам форумной кампании 2021 года будут подготовлены предложения и тезисы, которые составят основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества. Следующий форум соберет представителей НКО уже Дальневосточного федерального округа 6 и 7 сентября в Хабаровске.