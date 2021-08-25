Во втором полугодии на лечение россиян от COVID-19 потратят 111 млрд рублей — это много или мало?

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) назвал стоимость лечения россиян от COVID-19 для государства во второй половине этого года (с июля по декабрь), пишет РБК. По подсчетам фонда, сумма составит более 111 млрд рублей.

Сумма складывается из подсчетов Минздрава России. В ведомстве ожидают за этот период 3,9 млн случаев заражения, отмечается в аналитической записке Счетной палаты. Документ посвящен исполнению бюджета фонда за первое полугодие. Медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тыс. госпитализаций, добавили в фонде.

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— Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, не менее тяжелый, чем в предыдущие полгода, когда за шесть месяцев заболело порядка 3 млн человек. Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас, — заявил эпидемиолог Антон Барчук.

111 млрд рублей на лечение от COVID-19 — это:

$1,5 млрд по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В 4,2 раза меньше, чем было выделено в рамках национальной программы страхования Medicare в США на госпитализации и амбулаторные приемы пациентов с коронавирусом в 2020 году — всего $6,3 млрд.

на госпитализации и амбулаторные приемы пациентов с коронавирусом в 2020 году — всего $6,3 млрд. 123 млн доз вакцины «Спутник V» — цена с учетом доставки составляет порядка 900 рублей.

— цена с учетом доставки составляет порядка 900 рублей. Примерно по 141 тыс. на каждого пациента в больнице, если речь идет о 784 тыс. возможных госпитализированных.

в больнице, если речь идет о 784 тыс. возможных госпитализированных. В 12 раз меньше, чем было заложено в бюджет РФ на антикризисные меры и борьбу с коронавирусом — всего 1,4 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов

61 новый корпус инфекционной больницы в Казани, которые можно построить: в прошлом году медучреждение воздвигли за 1,8 млрд рублей и 100 дней.

в прошлом году медучреждение воздвигли за 1,8 млрд рублей и 100 дней. В 15 раз меньше, чем центральное и региональные правительства Китая выделили с декабря 2019 года по май 2020 года на лечение пациентов , профилактические меры и другие мероприятия по борьбе коронавирусом — всего около $22,9 млрд.

, профилактические меры и другие мероприятия по борьбе коронавирусом — всего около $22,9 млрд. На 107 миллиардов рублей меньше, чем потратили на оказание помощи больным коронавирусом за первое полугодие — 218 млрд рублей.

Алексей Нечаев