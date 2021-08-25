Как за 3 минуты заработать ноутбук
Новенький ноутбук к 1 сентября — мечта каждого школьника. Снимите веселый ролик о школьной жизни и получите его в День знаний!
Интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан» запускает новый этап конкурса видеороликов «Прикольно о школе». На первом этапе свой ноутбук уже получила ученица лицея #159 г. Казани Милана Мальгина.
Конкурс очень понравился нашим участникам, все подошли творчески к записи роликов, что мы решили продлить конкурс до 1 сентября, но уже для учащихся 1-5 классов. До 30 августа успейте снять и отправить свой ролик и участвуйте в розыгрыше еще одного ноутбука!
Но в этот раз условия немного изменились. Вот новые правила:
- участниками могут быть только ученики с 1 по 5 класс школ Республики Татарстан;
- один участник может отправить только один ролик;
- длина видео: от 30 секунд до 3 минут;
- тема: школьные будни;
- присутствующий в ролике текст должен быть без грамматических ошибок и опечаток;
- нецензурная лексика запрещена.
Победителя в этот раз определит жюри 31 августа. Каждому ролику присудят от 1 до 5 баллов по критериям:
- уникальность сюжета;
- юмористическая составляющая;
- наличие спецэффектов;
- интеллектуальное наполнение.
Ролик, который в сумме наберет больше всего баллов, победит в конкурсе!
Результаты конкурса будут опубликованы 31 августа после 18.00 на сайте 100tatarstan.com. Вручение приза победителю состоится 1 сентября 2021 года в День знаний.
Для участия в конкурсе заполните форму участника конкурса, прикрепив ваш видеоролик на сайте 100tatarstan.com
Желаем удачи в конкурсе!
Справка
Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, о порядке, сроках и месте получения призов можно узнать на сайте.
Контакты Оргкомитета: +7 843 570 39 92, tatarstancb@mail.ru
Организатор конкурса: АНО «Дирекция международных программ».
Итоговый протокол конкурса будет опубликован на сайте 100tatarstan.com
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