Как за 3 минуты заработать ноутбук

Новенький ноутбук к 1 сентября — мечта каждого школьника. Снимите веселый ролик о школьной жизни и получите его в День знаний!

Интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан» запускает новый этап конкурса видеороликов «Прикольно о школе». На первом этапе свой ноутбук уже получила ученица лицея #159 г. Казани Милана Мальгина.

Конкурс очень понравился нашим участникам, все подошли творчески к записи роликов, что мы решили продлить конкурс до 1 сентября, но уже для учащихся 1-5 классов. До 30 августа успейте снять и отправить свой ролик и участвуйте в розыгрыше еще одного ноутбука!

Но в этот раз условия немного изменились. Вот новые правила:

участниками могут быть только ученики с 1 по 5 класс школ Республики Татарстан;

один участник может отправить только один ролик;

длина видео: от 30 секунд до 3 минут;

тема: школьные будни;

присутствующий в ролике текст должен быть без грамматических ошибок и опечаток;

нецензурная лексика запрещена.

Победителя в этот раз определит жюри 31 августа. Каждому ролику присудят от 1 до 5 баллов по критериям:

уникальность сюжета;

юмористическая составляющая;

наличие спецэффектов;

интеллектуальное наполнение.

Ролик, который в сумме наберет больше всего баллов, победит в конкурсе!

Результаты конкурса будут опубликованы 31 августа после 18.00 на сайте 100tatarstan.com. Вручение приза победителю состоится 1 сентября 2021 года в День знаний.

Для участия в конкурсе заполните форму участника конкурса, прикрепив ваш видеоролик на сайте 100tatarstan.com

Желаем удачи в конкурсе!

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