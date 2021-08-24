Школьный праздник «Лови карпа за хвост, или секреты успешной учебы» на выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа»

С 1 по 5 сентября Центр «Эрмитаж-Казань» приглашает учеников, учителей и родителей на школьный праздник «Лови карпа за хвост, или секреты успешной учебы» на новой выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Вас ждут обзорные экскурсии, творческие занятие и музейно-образовательные интерактивные программы для учащихся младшей и средней школы.

При посещении выставки каждый школьник получит игровую карту-путеводитель!

Отправляйтесь на прогулку по выставке с игровым путеводителем в компании Дракоши Мушу, который познакомит с произведениями искусства XVII-XX веков, и расскажет интересные истории и легенды! Выполняя разнообразные творческие задания, разгадывая ребусы и головоломки, вы познакомитесь с символами в китайском искусстве. Вы научитесь самостоятельно подмечать важные детали и находить ответы на вопросы. Разгадаете ребусы, головоломки, выполните задания и раскроете удивительный мир таинственных существ. Прогулка по выставке с игровой картой — это путешествие, которое сделает посещение выставки увлекательным и запоминающимся!

Музейно-образовательная интерактивная программа для младшей школы «Тайны китайских древностей или как поймать счастье за хвост?»

Участники отправятся в путешествие по Китайской империи и познакомятся с волшебниками, которые исполняют все желания. Узнают, почему летучая мышка может принести счастье, а сорока радость. Познакомятся с легендой о богатстве трехлапой жабы и разгадают секреты эликсира бессмертия. Рассмотрят шёлковые свитки и узнают, почему в Китае нет живописи, а на стены вешают китайские народные картинки. На выставке участники познакомятся с культурой Поднебесной и раскроют секреты самых ярких символов, которые приносят счастье, долголетие, богатство и радость в китайской культуре. Стоимость билета: 300 рублей (входной билет+экскурсия+игра+сувенир).

Музейно-образовательная интерактивная программа для средней школы «Китайское путешествие или поиск секретных символов и смыслов»

Участники отправятся в удивительное путешествие по Китаю, в мир загадочных изображений и скрытых смыслов. Познакомятся с предметами, которые принадлежали императорам Поднебесной и раскроют тайну их счастливой жизни. Научатся различать материалы и техники китайского искусства и находить их в предметах. Узнают, почему карп, петух и лев приносят успех в учёбе и карьере, а изображение обезьяны на китайских предметах — долголетие и бессмертие. Разгадают символы, зашифрованные в предметах выставки. Стоимость билета: 300 рублей (входной билет+экскурсия+игра+сувенир)

Музейно-образовательная программа с творческим занятием «Искатели счастья или тайны китайской картинки» по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа»

Центр «Эрмитаж-Казань» приглашает отправиться в Поднебесную за поисками счастья и разгадать секреты китайских картин «няньхуа». На ярких рисунках скрываются множество символов. Вам предстоит их «расшифровать» и узнать, какие тайны хранят китайские картины. Почему сто лет назад их сжигали в Китае, а сегодня они ценятся во всем мире. Участники найдут символы счастья в китайских изделиях из фарфора, металла, которые расписаны эмалевыми красками, из нефрита, дерева и слоновой кости. Рассматривая, играя, отгадывая, соберут все счастья и создадут свою китайскую картину приносящую то, что пожелаете. Стоимость билета: 300 рублей (входной билет+экскурсия+игра+творческое занятие)

Обзорная экскурсия по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

Во время экскурсии участники не только познакомятся с традиционной культурой Поднебесной, но и узнают, какие благопожелательные мотивы в ней скрыты. Познакомятся с главным символом успешной сдачи экзаменов и «помощником» всех учащихся, разгадают в чем секрет успеха школьников прошлых столетий. Почему летучая мышка является главным символом счастья, а олень — успешной карьеры и много другое. Иллюстрацией к рассказу будут служить произведения искусства из собрания Государственного Эрмитажа: хрупкий и изящный фарфор, расписанный в сложнейшей технике эмалевыми красками, поражающие воображение резные изделия из нефрита, лака, дерева и слоновой кости, чарующие перегородчатые и расписные эмали, инкрустированная мебель, народные «лубочные» картины, а также шелковые ткани и вышивки.

Стоимость билета:

Школьники — 150 рублей

Экскурсионное обслуживание на группу 1-10 человек — 1500 рублей;

Экскурсионное обслуживание на группу 11-20 человек — 2000 рублей;

Экскурсионное обслуживание на группу 21-30 человек — 2500 рублей

7+