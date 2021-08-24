СМИ: в руки талибов* попала американская военная техника

Радикальное движение «Талибан»* захватило несколько американских военных самолетов, вертолетов и противотанковых ракет. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Сообщается, что это обеспокоило Министерство обороны США. Сколько именно оружия попало в руки талибов*, в Пентагоне прокомментировать не смогли.

По данным источников телеканала, талибы* могут не воспользоваться техникой, так как у них нет пилотов и им недоступно техническое обслуживание, пишет «РИА Новости».

Талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Ольга Плешкова