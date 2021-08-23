В России выявлено 19 454 новых случая COVID-19
В России за последние сутки выявлено 19 454 новых случая заболеваний коронавирусом. Всего в стране выявлен 6 766 541 случай заболевания.
За сутки выздоровел 15 401 человек. Всего в России переболели 6 034 867 человек.
Зафиксировано 776 летальных исходов. Всего коронавирус унес жизни 176 820 россиян.
Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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