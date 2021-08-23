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В России выявлено 19 454 новых случая COVID-19

11:52, 23.08.2021
В России выявлено 19 454 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявлено 19 454 новых случая заболеваний коронавирусом. Всего в стране выявлен 6 766 541 случай заболевания.

За сутки выздоровел 15 401 человек. Всего в России переболели 6 034 867 человек.

Зафиксировано 776 летальных исходов. Всего коронавирус унес жизни 176 820 россиян.

Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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