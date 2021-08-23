Заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах сравнялась со средней по Татарстану
Заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах сравнялась со среднереспубликанскими значениями. Об том сообщила Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина на деловом понедельнике.
«В городе зарегистрировано 3 387 случаев коронавируса. Это 644,7 на 100 тыс. населения. Показатель на уровне среднереспубликанского значения», - сказала она.
Мэр города Наиль Магдеев, с свою очередь, призвал жителей города вакцинироваться как можно скорей.
Вчера в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от коронавируса.
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