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Заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах сравнялась со средней по Татарстану

10:36, 23.08.2021
Заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах сравнялась со средней по Татарстану
Фото: realnoevremya.ru

Заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах сравнялась со среднереспубликанскими значениями. Об том сообщила Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина на деловом понедельнике.

«В городе зарегистрировано 3 387 случаев коронавируса. Это 644,7 на 100 тыс. населения. Показатель на уровне среднереспубликанского значения», - сказала она.

Мэр города Наиль Магдеев, с свою очередь, призвал жителей города вакцинироваться как можно скорей.

Вчера в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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