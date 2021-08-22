В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

От инфекции скончались четыре женщины 1940, 1941, 1951 и 1962 года рождения, один мужчина 1940 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате экспертизы. Вирус идентифицирован.





В Татарстане за весь период пандемии подтвердились 669 случаев смерти от COVID-19.



В республике за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 25 028.

Татьяна Леухина