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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

19:24, 22.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

От инфекции скончались четыре женщины 1940, 1941, 1951 и 1962 года рождения, один мужчина 1940 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате экспертизы. Вирус идентифицирован.


В Татарстане за весь период пандемии подтвердились 669 случаев смерти от COVID-19.

В республике за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 25 028.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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