В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает республиканский Минздрав.
От инфекции скончались четыре женщины 1940, 1941, 1951 и 1962 года рождения, один мужчина 1940 года рождения.
Причины смерти установили в результате экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии подтвердились 669 случаев смерти от COVID-19.
В республике за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 25 028.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым