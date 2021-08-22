Путин заявил, что людей нельзя запугивать и заставлять прививаться от COVID-19

Людей нельзя запугивать и заставлять делать прививку от COVID-19, нужно разъяснять преимущества вакцинации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Глава государства напомнил о законе «Об иммунопрофилактике» от 1998 года и отметил, что в общенациональном прививочном календаре прописано все, что относится к обязательным прививкам. Согласно второй части закона, руководители регионов и санврачи имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий.



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— Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания, — приводит ТАСС его слова.

Стимулы к вакцинации можно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания», считает Путин.

Президент России неоднократно заявлял, что не поддерживает введение обязательной вакцинации.