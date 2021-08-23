Стало известно, кто выступит на Дне Республики в Набережных Челнах
В Набережных Челнах в День Республики и День города 30 августа выступит башкирский певец Айдар Галимов. Хедлайнером мероприятия станет артист Jony, сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Концерт пройдет на городском майдане.
Ранее мэр города Наиль Магдеев поручил привести в порядок общественные пространства к празднованию Дня города и Дня Республики.
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