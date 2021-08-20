В Алькеевском районе РТ выявили нарушения при эксплуатации школьных автобусов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Алькеевском районе Татарстана выявили нарушения при эксплуатации школьных автобусов. У одного из них был неисправен ручной тормоз, еще у трех отсутствовали диагностические карты, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На участке дороги возле детского сада в селе Базарные Матаки сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции выявили отсутствие дорожого знака 1.23 «Дети». Кроме того, искусственные неровности рядом с образовательными организациями и парками отдыха не обозначены соответствующей разметкой.

По итогам проверки руководителям Базарно-Матакского сельского поселения и ОАО «Нурлатское АТП» внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане в скором времени планируют завершить устройство 80,8 км искусственного освещения и ремонт участков, по которым пролегают школьные маршруты. Общая их протяженность 213,2 км.

Татьяна Демина