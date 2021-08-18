Посольство РФ в Афганистане прорабатывает организацию вывоза россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Посольство РФ в Афганистане прорабатывает организацию вывозных рейсов для российских граждан. Вопрос планируют решать исходя из потребностей россиян.

«Постараемся всем помочь», — заверили в диппредставительстве России в Кабуле. Там же обратили внимание, что прибывший в среду из Москвы в Кабул самолет не предназначен для вывоза граждан РФ из Афганистана.

— Он зафрахтован Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА), — пояснили в посольстве.

По информации диппредставительства, в организации происходит плановая смена кадров, связанная с переходом к гуманитарному формату миссии, пишет ТАСС.

Они [МООНСА] планируют возобновлять деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, так как ситуация стабилизируется, завили в российском посольстве.

Напомним, 15 августа Кабул взяли талибы*. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

Западные страны после смены власти начали оперативно эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. Страну покидают и многие ее жители. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Татьяна Демина