В Гидрометцентре спрогнозировали аномально жаркую погоду до конца недели

По всей территории России будут температуры выше нормы. В ряде регионов отклонения от нормы могут достичь 10—12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В красных оттенках» до пятницы будет вся синоптическая карта. Только в воскресенье в некоторых регионах температура опустится ниже нормы на два градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион, — приводит «РИА Новости» его слова.

В Поволжье и на Урале прогнозируются самые большие аномалии: до 12 градусов. В регионах жара достигнет 30—31 градуса. Такие температуры — редкое явление для августа, отметил специалист.

По данным Гидрометцентра Татарстана, максимальные температуры днем 18 августа составят +30..+35°, днем 19 августа воздух прогреется до +32..+37 градусов тепла. В пятницу и в субботу в республике местами прогнозируется небольшой дождь. 20 августа ожидается до +32..+37° тепла, а 21 августа до +30..+35°, в восточных районах до +37°.

Татьяна Леухина