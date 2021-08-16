Тарасова и Морозов выиграли на Cranberry Cup. Это их первая победа под руководством Тутберидзе

Российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов заняла первое место на турнире Cranberry Cup по фигурному катанию, который прошел в американском городе Бостон.

Россияне смогли удержать лидерство, заработанное после короткой программы. За свою произвольную Тарасова и Морозов получили 151.66 балла, обновив свой личный рекорд на 4 пункта.

Такое успешное выступление позволило российскому дуэту увеличить отрыв от соперников. Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер стали вторыми, отстав от Тарасовой и Морозова более чем на 21 балл (205.87). Тройку замкнули Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (США) — 195.28.



Отметим, что это первое выступление Тарасовой и Морозова под руководством тренера Этери Тутберидзе, в группу которой они перешли весной нынешнего года.