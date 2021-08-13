МакSим скоро могут выписать из больницы

Певицу МакSим в скором времени могут выписать из больницы. Об этом рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова.

«Это зависит от того, когда врачи будут спокойны за нее. Естественно, дома она тоже будет под наблюдением врачей, будут патронажные доктора, медсестры», — рассказала Соколова ТАСС.

Восстанавливаться артистка будет с помощью лечебной физкультуры, соблюдения режима и хорошего питания.

Ранее певицу перевели из реанимации в обычную палату. Менеджер артистки добавила, что дата выписки неизвестна, но она «не за горами».

9 августа МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни. В своем посте в Instagram она поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, а также тех, кто переживал за ее состояние. По словам певицы, ей помогла моральная поддержка. PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская ранее опровергала информацию о том, что артистка не сможет петь.

Ольга Плешкова