В Казань прибыл серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем Вольвич — видео
В Казань накануне прибыл игрок «Зенита» — обладатель серебряной медали олимпийских игр в Токио Артем Вольвич. Его в аэропорту столицы Татарстана встретили близкие, болельщики и журналисты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
— Замечательные впечатления, все очень круто, атмосферно, — рассказал спортсмен.
Вчера в Казани на въездах и главных улицах города появились билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов. Так столица Татарстана присоединилась к чествованию победителей 32-й летней Олимпиады в Токио.Спорт Татарстан
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