Новости спорта

23:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казань прибыл серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем Вольвич — видео

22:15, 10.08.2021
В Казань прибыл серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем Вольвич — видео
Фото: скриншот

В Казань накануне прибыл игрок «Зенита» — обладатель серебряной медали олимпийских игр в Токио Артем Вольвич. Его в аэропорту столицы Татарстана встретили близкие, болельщики и журналисты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Замечательные впечатления, все очень круто, атмосферно, — рассказал спортсмен.

Вчера в Казани на въездах и главных улицах города появились билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов. Так столица Татарстана присоединилась к чествованию победителей 32-й летней Олимпиады в Токио.

Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также