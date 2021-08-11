Следователь из Татарстана стал донором костного мозга для трехлетней девочки

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На днях в следственное управление СК РФ по Татарстану из Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова поступила благодарность руководителю Нурлатского межрайонного следственного отдела Рустему Хайруллину: этим летом он спас жизнь маленькой пациентке с онкогематологическим заболеванием.



В 2014 году на службе в СУ по Камчатскому краю Рустем Хайруллин увидел объявление о поиске доноров стволовых клеток для лечения рака крови. Он сдал анализ на проверку и оставил контактные данные медикам.

Уже спустя семь лет, когда Хайруллин работал на родине руководителем Нурлатского следственного отдела, с ним связалась координатор регистра доноров СПбГМУ им. И.П. Павлова. Она сообщила, что медицинскому учреждению нужны его стволовые клетки. Хайруллин не знал, кто пациент, но решил взять отпуск и выехал в Северную столицу. О целях поездки он не рассказал никому, кроме самых близких.

В медучреждении Хайруллин сдал анализы, которые показали, что он может стать донором костного мозга для тяжелобольной трехлетней девочки. Он провел там несколько недель, после чего вернулся домой.



«Благородный поступок Рустема Хайруллина, продиктованный бескорыстным желанием оказать помощь нуждающемуся, заслушивает самого искреннего уважения. Именно так его воспринимали коллеги не только в региональном следственном управлении, но и в других подразделениях ведомства. Поступок достойный офицера и человека с большим отзывчивым сердцем, который дает надежду на лучшее и укрепляет веру в добросердечностью и отзывчивость», — сказано в сообщении Следкома России.

Маргарита Головатенко