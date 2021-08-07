В Азнакаевском районе Татарстана опрокинулся автомобиль, водитель погиб

6 августа в Азнакаевском районе Татарстана на 12-м км а/д Азнакаево — Ютаза — М-5 погиб 31-летний водитель. Он двигался со стороны поселка Ютазы в направлении города Азнакаево на автомобиле «Киа Серато».



Водитель не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет встречного направления, где его автомобиль опрокинулся. Водитель скончался на месте от полученных травм. Как отмечает МВД по Татарстану, водитель в течение двух лет 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД на территории республики.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Буинске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль врезался в столб. От удара у авто сильно помялся капот и выпала фара. На место прибыли полиция, медики и пожарные.

Вчера в Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб водитель из Ростовской области. Фургон «Мерседес» на скорости влетел в прицеп трактора. Там находились доски. От удара трактор опрокинулся, а доски влетели в кабину фургона. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Маргарита Головатенко