В Буинске произошло ДТП с пострадавшим

В 08.30 в Единую диспетчерскую службу Буинска в Татарстане поступило сообщение о ДТП на улице Гагарина, д.7а.

По данным службы, на месте произошло ДТП, в котором пострадал человек. На появившихся в Сети фотографиях видно, что автомобиль врезался в столб. От удара у авто сильно помялся капот и выпала фара.

На место прибыли полиция, медики и пожарные.

Вчера в Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб водитель из Ростовской области. Фургон «Мерседес» на скорости влетел в прицеп трактора. Там находились доски. От удара трактор опрокинулся, а доски влетели в кабину фургона. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Маргарита Головатенко