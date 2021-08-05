В России с 2023 года операторы будут оборудовать сети отечественными базовыми станциями LTE

Для российских операторов связи с 1 января 2023 года ограничат возможность установки базовых станций, сделанных в других странах. Фактически они смогут поставить лишь базы отечественного производства, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с членами правительства.

По его словам, Минцифры уже переговорило с основными производителями базовых станций. С двумя из них ведомство договорилось о локализации производства в России и передаче прав российским партнерам для изготовления базовых станций стандарта LTE для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, пишет ТАСС.

Шадаев также обратил внимание, что к 2024 году российские операторы связи покроют сетями более 80% федеральных трасс. Сделают они это за счет собственных средств.

Напомним, в прошлом году в Татарстане Минцифры РТ совместно с операторами связи построило и модернизировало 1 094 базовые станции сотовой связи. В этом году в республике продолжается работа по подключению интернета в селах и ликвидации «белых пятен» на дорогах.



Татьяна Демина