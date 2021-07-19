В России планируют запустить производство собственной линейки электромобилей

Фото: Максим Платонов (архив)

В России планируют запустить производство собственной линейки электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В начале июня директор департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Максим Колесников заявил, что Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год к 2030 году. К этому времени их доля может составить 10% от общего объема производства транспортных средств.



Помимо этого, Минэкономразвития готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. В целях концепции развития — рост доли электромобилей с 0,1% до 15% рынка. Казань станет одним из пилотных регионов развития концепции в связи с развитием трассы М-12.



Татьяна Демина