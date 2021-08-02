Полицейские Казани задержали преподавателя танцев, который подозревается в мошенничестве

Фото: Максим Платонов

В Казани в отделах полиции «Горки» и «Гвардейский» расследуются четыре уголовных дела, возбужденных по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В октябре 2019 года в полицию Казани обратились несколько девушек с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности преподавателя танцев, который взял у них деньги и скрылся. Они рассказали, что ходили к нему на занятия. После преподаватель предложил им сняться в видеоклипе и обещал, что каждая получит гонорар в размере 100 тыс. рублей. Также он попросил оплатить стоимость костюмов. Девушки дали согласие и перечислили на карту подозреваемого от 15 до 25 тысяч рублей. Затем, после получения денег, 26-летний уроженец Оренбургской области купил билеты и улетел в Москву.

Фото: realnoevremya.ru

1 августа оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Горки» выехали в командировку в Чебоксары и задержали подозреваемого. По данным фактам расследование уголовных дел продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Недавно в Казани злоумышленники похитили у 59-летнего местного жителя 463 тыс. рублей под предлогом выплаты компенсации за покупку БАДов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.



Алексей Нечаев