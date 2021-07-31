Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В 14.36 поступило сообщение о пожаре в Казани по адресу: проспект Ибрагимова, 45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные вскрыли дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента. На четвертом этаже девятиэтажного дома происходило горение мебели и вещей в квартире. Там пожарные обнаружили пятилетнего мальчика. Ему надели маску дыхательного аппарата на сжатом воздухе и вывели его на улицу. Взрослых дома не было. Ликвидация открытого горения в 15.05. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина случившегося устанавливается.

В июле в Набережных Челнах на пожаре в горящей квартире в четырнадцатиэтажном доме спасли двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Алексей Нечаев