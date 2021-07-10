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В Челнах из горящей квартиры спасли двух человек

17:29, 10.07.2021
В Челнах из горящей квартиры спасли двух человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах на пожаре в горящей квартире в четырнадцатиэтажном доме спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило в 14:30. Прибывшие на место происшествия пожарные по развëрнутой автолестнице спасли из окна 3 этажа горящей квартиры два взрослых человека. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Площадь пожара 12 кв. м. Открытое горение произошло в 14:49. Причина пожара устанавливается.

В четверг в Нижнекамске на пожаре в девятиэтажке спасли трех человек.

Происшествия Татарстан
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