В Челнах из горящей квартиры спасли двух человек
В Набережных Челнах на пожаре в горящей квартире в четырнадцатиэтажном доме спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило в 14:30. Прибывшие на место происшествия пожарные по развëрнутой автолестнице спасли из окна 3 этажа горящей квартиры два взрослых человека. Пострадавших в результате происшествия нет.
Площадь пожара 12 кв. м. Открытое горение произошло в 14:49. Причина пожара устанавливается.
В четверг в Нижнекамске на пожаре в девятиэтажке спасли трех человек.
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