Новости спорта

10:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российские гандболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира, победив команду Франции

09:44, 31.07.2021
Российские гандболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира, победив команду Франции
Фото: vk.com/olympic_russia

Женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф олимпийского турнира. В четвертом матче российские спортсменки обыграли команду Франции.

Встреча двух сборных закончилась со счетом 28:27. Российская команда набрала пять очков в четырех матчах и занимает второе место в группе B.


В заключительном матче группового этапа 2 августа сборная России сыграет со спортсменками из Испании.

Напомним, сегодня женская сборная России по волейболу обыграла спортсменок из США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио. Российские волейболистки вышли в плей-офф турнира.

Татьяна Демина
Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также