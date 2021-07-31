Российские гандболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира, победив команду Франции

Женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф олимпийского турнира. В четвертом матче российские спортсменки обыграли команду Франции.

Встреча двух сборных закончилась со счетом 28:27. Российская команда набрала пять очков в четырех матчах и занимает второе место в группе B.





В заключительном матче группового этапа 2 августа сборная России сыграет со спортсменками из Испании.

Напомним, сегодня женская сборная России по волейболу обыграла спортсменок из США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио. Российские волейболистки вышли в плей-офф турнира.

Татьяна Демина