Российские волейболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира, победив сборную США
Женская сборная России по волейболу обыграла спортсменок из США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио. Российские волейболистки вышли в плей-офф.
Встреча сборных России и США завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19).
Российские волейболистки с тремя победами занимают второе место. На счету сборной 8 очков. В заключительном, пятом туре группового этапа она 2 августа встретится с командой Турции.
Финал женского турнира по волейболу пройдет 8 августа — в заключительный день Олимпийских игр — 2020 в Токио. Российские волейболистки два раза завоевывали серебряные медали Олимпиад (2000, 2004).
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