Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре во вторник

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник, 27 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра днем и вечером местами в республике и в Казани ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, во вторник днем и вечером в Татарстане пройдет кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный до 15—16 м/с. Ночью температуры опустятся до +9..+14, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Татьяна Демина