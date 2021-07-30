У ж/д вокзала «Казань-1» готовится основание под новый трамвайный путь

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В столице Татарстана на улице Саид-Галеева у железнодорожного вокзала «Казань-1» рабочие подготавливает основание под новый трамвайный путь. Старый планируется перенести для удобства высадки пассажиров.

Работы по реконструкции трамвайных путей ведутся сразу на нескольких участках. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Так, на улице Химическая ведется выправка путей в оба направления по маршруту трамвая №1. На улице Гвардейская по маршруту трамвая №4 рабочие меняют шпалы в обоих направлениях.

Напомним, работы по переносу трамвайных путей стартовали на улице Саид-Галеева в середине июля. Они расположатся ближе к вокзалу «Казань-1». Для удобства пассажиров перенесут остановки. Предварительно, все работы завершатся к 14 августа.



Татьяна Демина