В Казани временно ограничат движение по улице Сибгата Хакима

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Сибгата Хакима. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Ограничение движение будет действовать с 1 по 17 августа. Это связано с работами по строительству опоры связи на пересечении улиц Сибгата Хакима и Абсалямова будут проводиться.

Распоряжение заместителя руководителя исполкома Казани от 23.07.2021 №3857р / скриншот

Напомним, в Казани с 31 июля и до конца лета ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Маршальской. Это связано с работами по перекладке тепловых сетей.

Татьяна Демина