В Казани временно ограничат движение по улице Сибгата Хакима
В Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Сибгата Хакима. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Ограничение движение будет действовать с 1 по 17 августа. Это связано с работами по строительству опоры связи на пересечении улиц Сибгата Хакима и Абсалямова будут проводиться.
Напомним, в Казани с 31 июля и до конца лета ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Маршальской. Это связано с работами по перекладке тепловых сетей.
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