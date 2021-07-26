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В Казани семью с тремя детьми выселяют из общежития — видео

22:49, 26.07.2021
В Казани семью с тремя детьми выселяют из общежития — видео
Фото: скриншот

В Казани семью с тремя детьми выселяют из общежития Института профессионального образования по адресу: Халезова, 26. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

20 лет Ирина Омариева работала заведующей общежитием института и жила здесь же с семьей по прописке. 19 июля она и еще несколько коллег попали под сокращение. После этого женщине пришло извещение о том, чтобы она освободила комнату. Омариева считает все действия руководства института незаконными. За дело взялась прокуратура Советского района Казани.

Зданию общежития 54 года, оно находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, заявили в офисе института в Москве.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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