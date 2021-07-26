В Татарстане до сентября закрыта дорога Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с сегодняшнего дня временно закрыта для движения транспорта автодорога Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны. Ограничение продлится по 12 сентября.

На участке дороги от 18,8 км до 22-го км ведется капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Объехать его можно по дороге федерального значения Р-178 «Саранск — Ульяновск» и А-151 «Цивильск — Ульяновск».

Напомним, в Высокогорском районе Татарстана с 26 июля временно закрыто движение транспорта по дороге М-7 «Волга» — Альдермыш. Ограничение продлится до 30 августа. На участке дороги с 8,4 км по 11,4 км будет проводиться капитальный ремонт.

Татьяна Демина