В Гидрометцентре России спрогнозировали ухудшение погоды в Поволжье

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, в регионах Приволжского федерального округа ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сильный дождь и град — это опасная погода.

Непогода в ближайшие дни ожидается также в некоторых регионах Южного федерального округа — синоптики обещают их жителям сильные дожди и ветер. В Крыму на 22 июля прогнозируется гроза, крупный град и ветер порывам до 20—25 м/с, пишет ТАСС.

Неблагоприятная погода будет сопровождаться сильной жарой в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Опасная погода ожидается практически во всех регионах Северного Кавказа, добавил Вильфанд.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра РТ, сегодня с 06.00 до 22.00 на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются сильный дождь, гроза, кратковременные усиления северного ветра до 15—20 м/с, локально град.

Татьяна Демина