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Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

12:38, 22.07.2021
Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
Фото: pixabay.com

На выплаты многодетным семьям правительство России выделит почти 1,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регионам будет выделено почти 1,5 млрд рублей по поручению президента. Выплаты смогут получить родители, у которых родился третий и последующий ребенок. Семьи будут получать средства до тех пор, пока детям не исполнится три года.

Размер пособия будет зависеть от субъекта России, в котором проживает семья. Он будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, сообщает «РИА Новости».

Всего на эти цели в этом году заложено около 58 млрд рублей. Пособия смогут получить более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям, заключил Мишустин.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе правительство России направляло более 200 млрд рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет. Выплаты начнут поступать с середины августа.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет
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