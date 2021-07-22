РБК: ретейлеры ожидают рост цен на одежду и обувь осенью

Фото: Максим Платонов

В осенне-зимнем сезоне из-за роста стоимости перевозок и сырья ретейлеры прогнозируют как минимум 10%-ное увеличение цен на одежду и обувь. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.

Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко сообщил, что коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%. Владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников предупреждает, что осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%.

Фото: Максим Платонов

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, объясняют ретейлеры. В несколько раз по сравнению с прошлым годом выросла стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу.

В то же время в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) сообщили, что цены на одежду и обувь сохранятся на уровне 2019 года.

Годовой темп прироста цен в Татарстане в июне 2021 года превысил инфляцию по ПФО и по России и составил 7,08% после 6,37% в мае.



Алексей Нечаев