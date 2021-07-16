Глава ОАК считает, что истребители Су-57 будут заказывать сотнями

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту России Владимиру Путину, что заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем «будет измеряться сотнями» — сейчас есть заказ на 76 самолетов.

«Мы надеемся на то, что, конечно, — так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач — заказ на эти машины будет измеряться сотнями», — цитирует его «РИА Новости».

Работа над бомбардировщиками Ту-160 обеспечит загрузку Казанского авиационного завода минимум на 7 лет вперед. Об этом в ходе встречи с главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем заявил президент страны Владимир Путин.



Алексей Нечаев