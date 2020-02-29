США и «Талибан» подписали мирное соглашение

США и афганское движение «Талибан» подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

«Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов», — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.

Так, мирным соглашением предусматривается, что Америка сократит численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней. Кроме того, если «Талибан» воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО.

Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны. Также стороны договорились «постоянном и всеобъемлющем перемирии».

Помимо всего, «Талибан» начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее самолет афганистанской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека. Позже члены движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за крушение самолета. Они заявили, что авиалайнер летел с американскими военными, в том числе с высокопоставленными офицерами.

Позднее США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане, подчеркнув, что признаков того, что воздушное судно сбили, нет.

