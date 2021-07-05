Таджикистан мобилизует 20 тысяч военных для усиления границы с Афганистаном

В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном. Соответствующее поручение дал президент страны Эмомали Рахмон министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета безопасности.

Также глава государства поручил предотвращать на госгранице случаи транснациональной преступности, терроризм и незаконный оборот наркотиков, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Боевики активизировались на фоне вывода войска США из Афганистана.

Газета The Wall Street Journal в мае сообщала, что войска, которые США выводят из Афганистана, могут быть переброшены в Узбекистан и Таджикистан для сдерживания движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России).



Татьяна Леухина